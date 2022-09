Lotto Soudal | caos da retrocessione | si dimette Lelangue | arriva Merckx?

Leggi su blogciclismo

(Di venerdì 30 settembre 2022) Prosegue il periodo non semplice per la formazione della. I belgi infatti sono ormai praticamente retrocessi e dunque perderanno la licenza World Tour, a meno di un’impresa titanica in queste ultime corse di stagione. Questa situazione ha portato il team manager Johna prendere la decisione di lasciare il suo incarico una volta terminate le gare dell’annata. Al suo posto si vocifera che possare Axel, attualmente capo della squadra Continental statunitense della Hagens Berman Axeon, rinomata per lanciare nel professionismo tanti corridori che poi si riveleranno molto forti. LEGGI ANCHE: Ineos Grenadiers, intreccio con la Quick-Step: no ad Evenepoel, ma Bramati…si...