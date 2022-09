Lombardia,Moratti a Fontana: pronta a candidarmi, aspetto il centrodestra (Di venerdì 30 settembre 2022) "Questa sera ho incontrato il presidente Attilio Fontana al quale ho confermato la coerente disponibilità offerta al centrodestra. Resto in fiduciosa attesa che si esprimano definitivamente in merito ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) "Questa sera ho incontrato il presidente Attilioal quale ho confermato la coerente disponibilità offerta al. Resto in fiduciosa attesa che si esprimano definitivamente in merito ...

Agenzia_Ansa : Se Moratti corre per altri non può restare. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana, parlando della cand… - Agenzia_Ansa : 'Ho evidenziato a Letizia Moratti che il nostro rapporto fiduciario, sul piano del posizionamento politico, si è in… - Marcell16569064 : RT @ilruttosovrano: Letizia Moratti indecisa se limitare la sua incompetenza alla sola Regione Lombardia o ampliarla a tutta Italia con un… - GiancarloDeRisi : ???'Con noi o contro'. È rissa su Rai3 per la Lombardia. Letizia #Moratti strappa con Attilio #Fontana: 'Mi promise… - fisco24_info : Fontana: 'Il rapporto fiduciario con Letizia Moratti si è incrinato': AGI - 'Essendo io il garante della coalizione… -