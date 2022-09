LIVE Sinner-Vukic 2-1, Atp Sofia 2022 in DIRETTA: equilibrio in avvio di match (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Spinge con il dritto dietro al servizio Vukic e Sinner non può nulla. 40-A Bel cambio in lungolinea con il rovescio e non regge Vukic: palla break. 40-40 IL PASSANTE DI Sinner IN SPACCATA CON IL ROVESCIO! Ha tenuto la palla tesissima: coordinazione pazzesca. 40-30 Primo ace per Vukic e terzo punto di fila. 30-30 Lunga di un soffio la risposta di rovescio di Sinner! 15-30 Stecca con il dritto Sinner. 0-30 In corridoio il dritto a sventaglio di Vukic: la risposta di Sinner era molto profonda. 0-15 Tiene molto alto il ritmo dello scambio Sinner e cambia passo con il dritto lungolinea. 2-1 Sinner. A zero tiene la battuta ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Spinge con il dritto dietro al servizionon può nulla. 40-A Bel cambio in lungolinea con il rovescio e non regge: palla break. 40-40 IL PASSANTE DIIN SPACCATA CON IL ROVESCIO! Ha tenuto la palla tesissima: coordinazione pazzesca. 40-30 Primo ace pere terzo punto di fila. 30-30 Lunga di un soffio la risposta di rovescio di! 15-30 Stecca con il dritto. 0-30 In corridoio il dritto a sventaglio di: la risposta diera molto profonda. 0-15 Tiene molto alto il ritmo dello scambioe cambia passo con il dritto lungolinea. 2-1. A zero tiene la battuta ...

