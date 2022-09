LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: Zarco al comando su Bagnaia e Quartararo, bene Morbidelli 6° (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.26 Bagnaia si rilancia e chiude a 87 millesimi dal tempo di Zarco. Ancora una volta il ducatista perde tutto il suo margine nel T4, il settore più complicato per la GP22 6.25 Quartararo torna ai box dopo 16 giri molto produttivi. L’ultimo lo vedeva procedere sugli stessi crono di Zarco, poi ha deciso di fermarsi. Al momento Yamaha che dà risposte importanti 6.24 Alex Rins si rilancia e questa volta migliora. Lo spagnolo rimane quinto ma si trova ora a 104 millesimi dalla vetta 6.23 Alex Rins è ottimo con un decimo di record al T2, poi ne perde oltre 2 nel T3 e chiude senza migliorare. Di nuovo in pista Bagnaia e Miller. 6.22 Marc Marquez inizia a spingere, piazza il record nel T1 e T2, quindi arriva al terzo settore con 81 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.26si rilancia e chiude a 87 millesimi dal tempo di. Ancora una volta il ducatista perde tutto il suo margine nel T4, il settore più complicato per la GP22 6.25torna ai box dopo 16 giri molto produttivi. L’ultimo lo vedeva procedere sugli stessi crono di, poi ha deciso di fermarsi. Al momento Yamaha che dà risposte importanti 6.24 Alex Rins si rilancia e questa volta migliora. Lo spagnolo rimane quinto ma si trova ora a 104 millesimi dalla vetta 6.23 Alex Rins è ottimo con un decimo di record al T2, poi ne perde oltre 2 nel T3 e chiude senza migliorare. Di nuovo in pistae Miller. 6.22 Marc Marquez inizia a spingere, piazza il record nel T1 e T2, quindi arriva al terzo settore con 81 ...

gponedotcom : Dopo la tappa di Motegi è il turno del Chang International di Buriram per una MotoGP che si avvia verso il finale d… - OA_Sport : LIVE #MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: si parte con la FP1, pista asciutta dopo la pioggia della mattina… - gponedotcom : Dopo la tappa di Motegi è il turno del Chang International di Buriram per una MotoGP che si avvia verso il finale d… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Thailandia 2022 in DIRETTA: prove libere all’alba in Italia. Pioggia imminente - #MotoGP… - sportli26181512 : Il weekend LIVE di Sky Sport: gli eventi da non perdere di sabato 1 e domenica 2 ottobre: Non c'è certo da annoiars… -