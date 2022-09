Lewis Hamilton | la rivelazione su Max Verstappen è da brividi | stupore generale

DepressedFab : Se qualcuno ha sempre detto che Lewis Hamilton é un otto volte campione del mondo ci sará un motivo DIO SANTO DIO. - Pole_Rodri : @Sv5fan 2005: Alonso/Raikkonen 2006: Alonso 2007: Lewis 2008: Massa/Kubica 2009: Button 2010: Vettel 2011: Vettel… - sportal_it : F1, Lewis Hamilton non perde l'occasione per punzecchiare Max Verstappen - assilemamore : @_rik46 Secondo me ci sarà una gara pazza tra bandiere rosse e gialle quindi dico Carlos Sainz Lewis Hamilton Sergio Perez - FormulaPassion : Neanche a Singapore Lewis Hamilton ha risparmiato una frecciata a Max Verstappen #F1 #SingaporeGP -

La volata di un anno fa non è di sicuro tra i ricordi migliori di, ma il britannico spiega: "Non è mai bello quando la stagione finisce in anticipo e lo dico dopo aver vinto due ...Queste parole disul rivale olandese hanno scatenato un curioso triangolo a Singapore, in cui - a sua insaputa - è finito anche Fernando Alonso . Alla stessa domanda, lo spagnolo della ...La Formula 1 torna a Singapore, pista che evoca bei ricordi a Lewis Hamilton: il pilota fa il punto in casa Mercedes ...In vista del Gran premio di Singapore che potrebbe regalare il titolo mondiale a Max Verstappen, ha parlato il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, non risparmiandosi nel provocare il suo ri ...