Juve Stabia, Colucci porta 26 calciatori a Crotone: c’è Vimercati (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Il tecnico Leonardo Colucci ha reso nota la lista dei 26 calciatori convocati per il match tra Crotone e Juve Stabia, valevole per la 6a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, sabato 1° ottobre 2022, con inizio alle ore 17:30 allo stadio Ezio Scida di Crotone. All’appello mancano l’indisponibile Esposito, oltre a Erradi e Sarri. Regolarmente convocato Vimercato, nonostante lo stesso Colucci ne avesse annunciato l’assenza in conferenza stampa. Di seguito l’elenco completo, nel quale figura il portiere Maresca che ha scelto il 22 come numero di maglia. Portieri: Barosi, Maresca, Russo. Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Il tecnico Leonardoha reso nota la lista dei 26convocati per il match tra, valevole per la 6a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, sabato 1° ottobre 2022, con inizio alle ore 17:30 allo stadio Ezio Scida di. All’appello mancano l’indisponibile Esposito, oltre a Erradi e Sarri. Regolarmente convocato Vimercato, nonostante lo stessone avesse annunciato l’assenza in conferenza stampa. Di seguito l’elenco completo, nel quale figura il portiere Maresca che ha scelto il 22 come numero di maglia. Portieri: Barosi, Maresca, Russo. Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, ...

