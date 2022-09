In Germania via libera all’aumento dell’aiuto per pagare gli affitti | salirà in media di 190 euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) Oltre ad un fondo di 200 miliardi da coprire con un credito per frenare il rincaro dei prezzi energetici e rintuzzare le previsioni di recessione, il governo tedesco ha approvato mercoledì l’aumento del Wohngeld, l’aiuto perl’alloggio riconosciuto a quanti non usufruiscono di contributi sociali in senso stretto ma hanno pochi mezzi e al contempo il forte ampiamento dei percettori. Da gennaio il sussidioindi 190al mese e potranno farne richiesta anche tutti coloro che percepiscono il minimo salariale che finora ne erano esclusi o che hanno una pensione dello stesso livello. Titolo ne avrà sia chi è in affitto, che chi detenga la proprietà dell’alloggio in cui vive, e pure i residenti in un ospizio. Esclusi coloro che già godono di altri sussidi come l’Arbeitslosengeld II ovvero quello per la ...