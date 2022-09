Il dopo voto. Basta divisioni: è l’ora del fare! (Di venerdì 30 settembre 2022) di Antonello Laiso. A pochi giorni dall’esito elettorale assistiamo già alla fine di quella credibilità e quella... Leggi su freeskipper (Di venerdì 30 settembre 2022) di Antonello Laiso. A pochi giorni dall’esito elettorale assistiamo già alla fine di quella credibilità e quella...

riotta : Travaglio scrive di disinformazione sul voto imbrogliando come sempre (ieri aveva mandato avanti un giovane, non ha… - fattoquotidiano : Pd, Bonaccini: “Mi candiderò alla segreteria se capirò che può essere utile. Dopo il voto, indispensabile discutere… - Avvenire_Nei : Intervista. Dopo il voto, il cardinale Zuppi: ora servono tante idee e poca ideologia - sardo1951 : RT @mercuri60654635: #Boccia, #Letta ora, dopo il responso del voto, propongono soluzioni miracolose per risollevare le sorti del PD. Ma s… - primaopoitorna : Se ci sarà un voto per decidere se proseguire il campo progressista col #PD, il mio voto sarà un secco NO... In cul… -