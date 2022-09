Il bidello fermato per la morte di un insegnate nel napoletano non ha confessato l'omicido (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Non ha confessato, ma contro di lui "sono emersi gravi indizi di colpevolezza", come sottolineano i pm, dopo perquisizioni personali e domiciliari e un lungo interrogatorio. Durato tutta la notte. Nei confronti di Giuseppe Porcelli, 54 anni, collaboratore scolastico su cui si erano appuntati i sospetti degli inquirenti dopo la scoperta del corpo senza vita di Marcello Toscano, 64 anni, insegnate di sostegno alla scuola media Marino Guarano ,è stato emesso un decreto di fermo da parte della Procura di Napoli Nord, per omicidio volontario. Sulla vicenda non si esclude un movente di carattere economico o una lite degenerata proprio per cause di lavoro, un provvedimento disciplinare. Sono escluse, al momento altre piste. Il fermo è stato emesso anche per evitare che stamattina si potesse recare al lavoro. Al momento, il bidello ... Leggi su agi (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Non ha, ma contro di lui "sono emersi gravi indizi di colpevolezza", come sottolineano i pm, dopo perquisizioni personali e domiciliari e un lungo interrogatorio. Durato tutta la notte. Nei confronti di Giuseppe Porcelli, 54 anni, collaboratore scolastico su cui si erano appuntati i sospetti degli inquirenti dopo la scoperta del corpo senza vita di Marcello Toscano, 64 anni,di sostegno alla scuola media Marino Guarano ,è stato emesso un decreto di fermo da parte della Procura di Napoli Nord, per omicidio volontario. Sulla vicenda non si esclude un movente di carattere economico o una lite degenerata proprio per cause di lavoro, un provvedimento disciplinare. Sono escluse, al momento altre piste. Il fermo è stato emesso anche per evitare che stamattina si potesse recare al lavoro. Al momento, il...

Luxgraph : Omicidio del prof, fermato un bidello. «Sangue sui vestiti». La pista del debito #corriere #news #2022 #italy… - sulsitodisimone : Il bidello fermato per la morte di un insegnate nel napoletano non ha confessato l'omicido - infoitinterno : 'Sangue sui vestiti'. Fermato un bidello per l'omicidio del prof - juornoit : #Juorno #professore #Marcello Toscano #ucciso nella scuola media di #Melito, il #bidello #arrestato non parla... ma… - paolochiariello : #Juorno #professore #Marcello Toscano #ucciso nella scuola media di #Melito, il #bidello #arrestato non parla... ma… -