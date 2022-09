Gioco d’azzardo, sequestrate slot machine e multa da 77mila euro (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nove slot machines in esercizio, regolarmente in funzione, collegate a siti esteri, anziché ai canali ufficiali del Monopolio di Stato. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa San Lorenzo, coadiuvati dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una sala scommesse di via Foria, a Napoli. Le macchine da Gioco ‘mangiasoldi‘, al cui interno è stata recuperata la somma di circa 5.000 euro, sono state immediatamente sottoposte a sequestro ed il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con denuncia in stato di libertà: è accusato di ricettazione. A suo carico è stata applicata una multa di 77.000 euro per l’installazione e l’uso di congegni per il Gioco ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Noves in esercizio, regolarmente in funzione, collegate a siti esteri, anziché ai canali ufficiali del Monopolio di Stato. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa San Lorenzo, coadiuvati dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una sala scommesse di via Foria, a Napoli. Le macchine da‘mangiasoldi‘, al cui interno è stata recuperata la somma di circa 5.000, sono state immediatamente sottoposte a sequestro ed il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con denuncia in stato di libertà: è accusato di ricettazione. A suo carico è stata applicata unadi 77.000per l’installazione e l’uso di congegni per il...

