Gf Vip | Il Padre Delle Selassié Condannato!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 30 settembre 2022) É arrivata la sentenza di condanna per Giulio Bissiri, iltre principesse. L’uomo è stato condannato dal tribunale elvetico a sei anni di reclusione per truffa. Al momento, le tre ex gieffine non hanno commentato la sentenza. Ecco i dettagli sulla vicenda! Condannato per truffa il papàIlprincipesseè stato condannato a sei anni di carcere per truffa. Giulio Bissiri, questo il nome del papà di Lucrezia, Jessica e Clarissa, era imputato presso il tribunale di Lugano, per una truffa da ben 13 milioni di euro, ai danni di due uomini di affari elvetici e di un banchiere del Canton Ticino. Ebbene, la condanna è arrivata ed ora l’uomo si trova nel carcere di Lugano. Nonostante il tribunale lo abbia ...