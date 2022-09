Gazzetta: Juric sta studiando una gabbia per fermare Kvaratskhelia (Di venerdì 30 settembre 2022) Domani si gioca Napoli-Torino e Kvaratskhelia è l’ossessione di Juric. Ne scrive la Gazzetta dello Sport che – ricordiamolo – è il giornale di Cairo che è presidente del Torino. Considerando quanto sia veloce e sgusciante Kvara in particolare, è facile pensare a guai seri nel caso in cui l’ala sinistra riuscisse a superare lo sbarramento. Qui però interviene l’organizzazione “a gabbia”, se la si può così definire. I granata di fascia destra, più i due mediani centrali, cercheranno anzitutto di limitare i rifornimenti. E in una fase successiva, qualora Kvara avesse ricevuto palla, ecco che sarebbe il laterale alto di Juric, ipotizziamo Singo (potrebbe essere anche Lazaro), a opporsi in prima istanza alla punta azzurra. Sapendo di avere alle spalle, pronto al raddoppio, il difensore di centro-destra: chi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Domani si gioca Napoli-Torino eè l’ossessione di. Ne scrive ladello Sport che – ricordiamolo – è il giornale di Cairo che è presidente del Torino. Considerando quanto sia veloce e sgusciante Kvara in particolare, è facile pensare a guai seri nel caso in cui l’ala sinistra riuscisse a superare lo sbarramento. Qui però interviene l’organizzazione “a”, se la si può così definire. I granata di fascia destra, più i due mediani centrali, cercheranno anzitutto di limitare i rifornimenti. E in una fase successiva, qualora Kvara avesse ricevuto palla, ecco che sarebbe il laterale alto di, ipotizziamo Singo (potrebbe essere anche Lazaro), a opporsi in prima istanza alla punta azzurra. Sapendo di avere alle spalle, pronto al raddoppio, il difensore di centro-destra: chi ...

