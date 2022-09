Da Inter-Roma all’esonero | Inzaghi dice tutto

Luigi Di Biagio: "Ecco chi farà la differenza"/ "Sarà sempre la mia gara" Gianluigi Lentini: 'Mondonico mi stuzzicava, voleva farmi dare di più' Dopo le immagini del passato Lentini si ...Riparte col botto la serie A dopo la sosta: domani alle 18 a San Siro c'è. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva streaming da Dazn con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini. Inzaghi dovrebbe preferire Acerbi a De Vrij in ...Simone Inzaghi non teme per la sua panchina ed è forte della fiducia del club. L’Inter ha già perso tre gare in campionato – Lazio, derby e Udinese – oltre alla sconfitta col Bayern in Champions e dom ...Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Inter e Roma. L’allenatore ex Lazio non sta vivendo un momento d’oro e la pausa per le Nazionali è arrivata nel momento ...