Chi è Simone Antolini, il nuovo compagno di Alessandro Cecchi Paone (Di venerdì 30 settembre 2022) Studente, 23 anni, marchigiano: Simone Antolini, è lontanto dalle pagine del gossip e dal mondo dello spettacolo. Ma forse bisognerebbe utilizzare il tempo verbale al passto dal momento che, da quando è stata resa nota la sua relazione con Alessandro Cecchi Paone, il suo nome è rimbalzato su giornali cartacei e online diventando noto ai più. E ora, forse, la sua fama potrebbe aumentare: infatti i due insieme prendono parte alla prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show. Simone Antolini, cosa fa il compagno di Alessandro Cecchi Paone La fama improvvisa, ma anche i commenti in merito alla sua relazione, non sono facili da affrontare. Soprattutto se si vive un'esistenza lontana dagli ...

