Cara Delevingne riappare in pubblico più in forma che mai

Leggi su diredonna

(Di venerdì 30 settembre 2022) Le storie che ci piacciono di più sono quelle che parlano di rinascite, di risalite dopo “le discese ardite”.sta affrontando i suoi demoni e, almeno per il momento, lo sta facendo da vincente. La modella britannica, una delle più pagate al mondo, è riapparsa inper la Fashion Week parigina in occasione del lancio della capsuleLoves Karl, realizzata in collaborazione con il brand Lagerfeld. Giacca tuxedo dal mood rilassato e leggermente stropicciato, cuissards altissimi, scollo profondo e rossetto rosso:è apparsa più inche mai. Le solite malelingue vociferano che non sia una vera e propria ripresa ma solamente un’operazione necessaria al lancio del brand. Quello che sappiamo con certezza è che sembrano ormai lontane quelle immagini ...