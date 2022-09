Bianca Guaccero, il lieto annuncio che commuove i fan: "Ti aspetto" (Di venerdì 30 settembre 2022) Bianca Guaccero sui social ha dato la più bella delle notizie: è in 'dolce' attesa. I fan non sembrano contenere l'emozione. Bianca Guaccero non è tra le donne del mondo dello spettacolo che posta 24 ore su 24, tuttavia stavolta non ha potuto fare a meno di condividere la sua felicità, raccontando che la sua famiglia è pronta ad allargarsi. Poche ore fa la storia che ha letteralmente sciolto il cuore dei fan. Scopriamo cos'è successo. La Guaccero è un volto notissimo della televisione italiana. Artista poliedrica, sa recitare - come ha dimostrato in Capri - ma sa anche cantare e presentare. Lo si è visto in Detto Fatto dove ha brillantemente sostituito Caterina Balivo. Insomma, Bianca è davvero una donna eccezionale e manca al piccolo schermo. Per fortuna al giorno d'oggi ci sono i ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 30 settembre 2022)sui social ha dato la più bella delle notizie: è in 'dolce' attesa. I fan non sembrano contenere l'emozione.non è tra le donne del mondo dello spettacolo che posta 24 ore su 24, tuttavia stavolta non ha potuto fare a meno di condividere la sua felicità, raccontando che la sua famiglia è pronta ad allargarsi. Poche ore fa la storia che ha letteralmente sciolto il cuore dei fan. Scopriamo cos'è successo. Laè un volto notissimo della televisione italiana. Artista poliedrica, sa recitare - come ha dimostrato in Capri - ma sa anche cantare e presentare. Lo si è visto in Detto Fatto dove ha brillantemente sostituito Caterina Balivo. Insomma,è davvero una donna eccezionale e manca al piccolo schermo. Per fortuna al giorno d'oggi ci sono i ...

