Belen Rodriguez il racconto shock della notte in cui venne sequestrata: “rubarono tutto” (Di venerdì 30 settembre 2022) Per l’inserto del Corriere della sera Sette, questa settimana Teresa Ciabatti ha intervistato Belen Rodriguez e con lei ha parlato degli anni dell’infanzia e dell’adolescenza in una Argentina che all’inizio le diede tanto ma che poi cambiò in modo così repentino da costringerla a scappare in Italia perchè lì nulla era più sicuro. Lo spiega bene Belen: non c’era da avere paura della notte o di quelle cose che spaventerebbero i ragazzini. Era la vita quotidiana a fare paura perchè a causa della crisi improvvisa e della povertà, centinaia di persone si erano ritrovate a rubare, pur di vivere. C’era chi ha scelto una vita comunque dignitosa, come nel caso della sua famiglia che aveva lasciato tutto e si era trasferita in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Per l’inserto del Corrieresera Sette, questa settimana Teresa Ciabatti ha intervistatoe con lei ha parlato degli anni dell’infanzia e dell’adolescenza in una Argentina che all’inizio le diede tanto ma che poi cambiò in modo così repentino da costringerla a scappare in Italia perchè lì nulla era più sicuro. Lo spiega bene: non c’era da avere paurao di quelle cose che spaventerebbero i ragazzini. Era la vita quotidiana a fare paura perchè a causacrisi improvvisa epovertà, centinaia di persone si erano ritrovate a rubare, pur di vivere. C’era chi ha scelto una vita comunque dignitosa, come nel casosua famiglia che aveva lasciatoe si era trasferita in ...

aLaliselereza : Mi ha commosso questa intervista di Belén, prendetevi 5 minuti per umanizzare la diva e non ve ne pentirete. Sei fo… - zazoomblog : Belen Rodriguez choc: «Scappai dallArgentina per salvare la mia famiglia». La confessione inedita - #Belen… - blusewillis1 : RT @PDUmorista: Belen Rodriguez «La mia famiglia era protestante. A casa era vietato vedere programmi tv con contenuto mondano e non relig… - LoredanaNavarra : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… - PDUmorista : Belen Rodriguez «La mia famiglia era protestante. A casa era vietato vedere programmi tv con contenuto mondano e n… -