Atp Tel Aviv 2022: Djokovic batte Pospisil in due set e vola in semifinale contro Safiullin (Di venerdì 30 settembre 2022) Novak Djokovic piega un buon Pospisil in due set nell’ultimo match della giornata dell’Atp 250 di Tel Aviv. Nole, al ritorno in un torneo ufficiale – escludendo la Laver Cup – dopo Wimbledon, vince un match più complicato del previsto contro Pospisil con il risultato di 7-6 6-3. Nel primo set nessuno dei due concede palle break all’avversario arrivando così al tie-break vinto dal serbo 7-5. Nel secondo set Pospisil perde il servizio nel secondo game del set, ma recupera il break nel quinto game. Nel momento decisivo della partita sale in cattedra Djokovic che prende il servizio al canadese per poi chiudere match nel turno di battuta successivo. Nole affronterà in semifinale Roman Safiullin che ha sconfitto Rinderknech in un’ora e 10 ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Novakpiega un buonin due set nell’ultimo match della giornata dell’Atp 250 di Tel. Nole, al ritorno in un torneo ufficiale – escludendo la Laver Cup – dopo Wimbledon, vince un match più complicato del previstocon il risultato di 7-6 6-3. Nel primo set nessuno dei due concede palle break all’avversario arrivando così al tie-break vinto dal serbo 7-5. Nel secondo setperde il servizio nel secondo game del set, ma recupera il break nel quinto game. Nel momento decisivo della partita sale in cattedrache prende il servizio al canadese per poi chiudere match nel turno di battuta successivo. Nole affronterà inRomanche ha sconfitto Rinderknech in un’ora e 10 ...

sportface2016 : #AtpTelAviv: #Djokovic batte #Pospisil in due set e vola in semifinale. Il quadro completo - Ubitennis : ATP Tel Aviv: Pospisil sembra tornato nel 2015, ma Djokovic si salva - sportface2016 : #AtpTelAviv 2022: programma, orari ed ordine di gioco sabato 1 ottobre con #Djokovic - OA_Sport : #TENNIS #TELAVIV Djokovic approda in semifinale: sconfitto in due set Pospisil - livetennisit : ATP 250 Sofia, Tel Aviv e Seoul: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Sonego e Sinn… -