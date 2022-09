Apertura straordinaria per l’area archeologica di via Carminiello ai Mannesi

(Di venerdì 30 settembre 2022) Sabato 1 e domenica 2 ottobre, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli con il supporto dei volontari del Gruppo Archeologico Napoletano, apre al pubblicolocalizzata nel cuore di Forcella, all’incrocio fra Viaaie Via Duomo con visite guidate gratuite. Sarà possibile visitare un isolato dell’antica Neapolis con resti di una domus, ambienti termali e un sacello dedicato al dio Mitra, collocabile cronologicamente fra la fine del I sec. a.C. ed il II sec. d.C.. Le strutture a carattere monumentale ed articolate su più livelli sono venute in luce a seguito dei bombardamenti dell’ultimo conflitto bellico e sono fra le poche visibili a cielo aperto nell’ambito del centro storico di Napoli. Il sito si trova in viaai ...

reggiadicaserta : ??????? Il 7/10 la Reggia protagonista delle iniziative legate alla #NottedeiRicercatori con apertura straordinaria se… - archaiologia_en : RT @SabapPdVe: Porte aperte – I magazzini archeologici si raccontano con un’apertura straordinaria e visite guidate gratuite, sabato 1 otto… - InvitoAPalazzo : RT @FondCarisbo: Domani 1° ottobre per @InvitoAPalazzo apertura straordinaria della nostra sede di Palazzo Saraceni, uno degli edifici più… - dfoPPUkVk7aLQMO : RT @reggiadicaserta: ??????? Il 7/10 la Reggia protagonista delle iniziative legate alla #NottedeiRicercatori con apertura straordinaria seral… - bcm_girolamini : RT @reggiadicaserta: ??????? Il 7/10 la Reggia protagonista delle iniziative legate alla #NottedeiRicercatori con apertura straordinaria seral… -

Azienda Usl Toscana nord ovest

Nell'ambito dei progetti di valorizzazione 2022, il Palazzo Reale di Napoli organizza nei mesi di ottobre e novembre l'iniziativa "Un sabato da Re" che prevede l'serale al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00) al costo ridotto di 2 euro . La prima data è fissata per domani, 1° ottobre, ed è stata scelta ...Doppio appuntamento per il rilascio delle carte d'identità elettroniche, torna infatti l' 'Open day'. Sabato 1 ottobre è prevista l'degli uffici anagrafici del municipio XI e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. Questi ultimi restano operativi operativi anche nella giornata di domenica 2 ottobre. ... Distretto di Venturina: apertura straordinaria il 5 e 12 ottobre dalle 14.00 alle 17.00. Apre al pubblico l'area archeologica localizzata nel cuore di Forcella, all'incrocio fra Via Carminiello ai Mannesi e Via Duomo ...Nell’ambito dei progetti di valorizzazione 2022, il Palazzo Reale di Napoli organizza nei mesi di ottobre e novembre l’iniziativa “Un sabato da Re” che prevede l’apertura straordinaria serale al pubbl ...