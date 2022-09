Ambra Angiolini con un no a X Factor confessa il dolore causato da Massimiliano Allegri (Di venerdì 30 settembre 2022) Un anno fa tutti scoprivano che Ambra Angiolini era stata tradita da Massimiliano Allegri, forse lo scopriva in quel momento anche lei. A X Factor 2022 ieri sera Ambra ha fatto una confessione che conferma il suo modo di essere, una donna che è riservata ma che al momento giusto trova il modo di raccontare qualcosa di se stessa ma anche di colpire l’altro, in questo caso Allegri. E’ lui l’ex a cui si riferisce Ambra Angiolini quando svela in un momento di serena Allegria che a causa dell’ultimo compagno ormai dimenticato ha fatto 12 mesi di psicoterapia. Non è un racconto ben preciso, è una battuta, una frecciatina, un voler sdrammatizzare perché quel tradimento svelato dal gossip con relativo tapiro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Un anno fa tutti scoprivano cheera stata tradita da, forse lo scopriva in quel momento anche lei. A X2022 ieri seraha fatto una confessione che conferma il suo modo di essere, una donna che è riservata ma che al momento giusto trova il modo di raccontare qualcosa di se stessa ma anche di colpire l’altro, in questo caso. E’ lui l’ex a cui si riferiscequando svela in un momento di serenaa che a causa dell’ultimo compagno ormai dimenticato ha fatto 12 mesi di psicoterapia. Non è un racconto ben preciso, è una battuta, una frecciatina, un voler sdrammatizzare perché quel tradimento svelato dal gossip con relativo tapiro ...

