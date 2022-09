Usa, l’uragano Ian continua la sua marcia su tutta la Florida (Di giovedì 29 settembre 2022) Il tempo negli States è sempre stato un nemico difficile da fronteggiare. Specie sulla East Coast, dove i tornado e gli uragani si generano in intervalli di tempo quasi periodici. Questa volta l’uragano Ian ha mostrato tutta la sua furia sullo stato della Florida. Già ieri il fenomeno atmosferico era stato classificato di categoria 4 nella scala Saffir-Simpson. Fortunatamente, pare che la situazione stia migliorando, tanto che l’uragano è sceso questa mattina in categoria 2, anche se nel frattempo Ian pare aver causato gravi danni. Secondo CNN, adesso l’uragano Ian si troverebbe a 130 km da Orlando, continuando così la sua marcia distruttiva. Il numero di persone private di elettricità sarebbe adesso salito a 1,8 milioni di persone. Questo solo l’antipasto dei danni ... Leggi su zon (Di giovedì 29 settembre 2022) Il tempo negli States è sempre stato un nemico difficile da fronteggiare. Specie sulla East Coast, dove i tornado e gli uragani si generano in intervalli di tempo quasi periodici. Questa voltaIan ha mostratola sua furia sullo stato della. Già ieri il fenomeno atmosferico era stato classificato di categoria 4 nella scala Saffir-Simpson. Fortunatamente, pare che la situazione stia migliorando, tanto cheè sceso questa mattina in categoria 2, anche se nel frattempo Ian pare aver causato gravi danni. Secondo CNN, adessoIan si troverebbe a 130 km da Orlando,ndo così la suadistruttiva. Il numero di persone private di elettricità sarebbe adesso salito a 1,8 milioni di persone. Questo solo l’antipasto dei danni ...

