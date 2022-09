UFFICIALE – Ramires annuncia il ritiro dal calcio

(Di giovedì 29 settembre 2022)Santos do Nascimento, conosciuto nel mondo delcome, ha ufficializzato ildalgiocato. Il centrocampista brasiliano era svincolato dal 2020, dopo la fine dell’esperienza al Palmeiras.: in Europa ha giocato con Benfica e Chelsea Ora èildel classe 1987. In carriera ha vestito le maglie di diverse squadre blasonate. Cresciuto nel Joinville, è esploso poi nel Cruzeiro. Nel 2009 il centrocampista si trasferisce in Europa, con la maglia del Benfica. Con le aquile portoghesi resta solo un anno, poi passa al . Con i blues gioca per ben sei stagioni, portando a casa diversi trofei. A Londra ha vinto una Premier League, una FA Cup e una Coppa di ...

Ramires Santos do Nascimento si è ritirato, chiudendo la sua carriera da calciatore professionista. Il centrocampista brasiliano, classe 1987, ha dato la notizia sui suoi canali social.