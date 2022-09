Ucraina, Zelensky arruola Luke Skywalker (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina arruola Luke Skywalker. Il presidente Volodymyr Zelensky annuncia che Mark Hamill, protagonista della saga Star Wars, è diventato ambasciatore della piattaforma UNITED24 per raccogliere finanziamenti. “E’ il nostro primo ambasciatore che ci aiuterà a raccogliere fondi per sostenere i nostri difensori”, dice Zelensky facendo riferimento all’Esercito dei droni, l’ente che raccoglie denaro per acquistare e riparare droni. “E’ una missione complessa e molto importante. Mark, siamo sicuri che te la caverai. Grazie per il sostegno al popolo ucraino nella nostra lotta per la libertà”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – L’. Il presidente Volodymyrannuncia che Mark Hamill, protagonista della saga Star Wars, è diventato ambasciatore della piattaforma UNITED24 per raccogliere finanziamenti. “E’ il nostro primo ambasciatore che ci aiuterà a raccogliere fondi per sostenere i nostri difensori”, dicefacendo riferimento all’Esercito dei droni, l’ente che raccoglie denaro per acquistare e riparare droni. “E’ una missione complessa e molto importante. Mark, siamo sicuri che te la caverai. Grazie per il sostegno al popolo ucraino nella nostra lotta per la libertà”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

