Ucraina | a Milano concerto di beneficenza a sostegno di studenti ucraini rifugiati

Milano, 29 set. (Adnkronos) - Una serata di grande musica con un obiettivo importante: donare risorse per il fondo #MilanoAiutaUcraina. Si intitola 'L'impresa della Pace' ed è un concerto organizzato a Milano per lunedì prossimo, 3 ottobre, alle ore 19, a Palazzo Castiglioni (Confcommercio Milano), corso Venezia 47. Realizzato con il supporto di Impresa Cultura Confcommercio Milano e Fondazione Monzino, l'evento vedrà protagonisti il violinista ucraino Pavel Vernikov, originario di Odessa e la violinista russa Svetlana Makarova con una selezione di brani di musica tradizionale Ucraina, accompagnati dalla pianista Ucraina Anna Khmara. Per poter assistere al concerto è richiesta una donazione minima di 50 euro ...

