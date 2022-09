Tommaso Zorzi attaccato da Vecchi a Mattino 5 news dopo il paragone Meloni-Franzoni replica (Di giovedì 29 settembre 2022) Per capire come mai nella puntata di Mattino 5 news del 29 settembre 2022, mentre si parlava dell’ascesa di Fratelli di Italia, di Giorgia Meloni e della paura di una fetta di popolazione per quanto successo alle urne, Francesco Vecchi abbia citato anche Tommaso Zorzi, bisogna fare un piccolo passo indietro. Forse non tutti avevano visto una storia di Tommaso Zorzi, post risultato elettorale, storia dal black humor, così la definisce il conduttore di Real Time, nella quale citava Anna Maria Franzoni ricordando che anche lei, come Giorgia Meloni, era una mamma, era una donna, era una cristiana. Parole che il conduttore di Mattino 5 non ha molto gradito e ha sottolineato che forse, certi paragoni e certe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 settembre 2022) Per capire come mai nella puntata didel 29 settembre 2022, mentre si parlava dell’ascesa di Fratelli di Italia, di Giorgiae della paura di una fetta di popolazione per quanto successo alle urne, Francescoabbia citato anche, bisogna fare un piccolo passo indietro. Forse non tutti avevano visto una storia di, post risultato elettorale, storia dal black humor, così la definisce il conduttore di Real Time, nella quale citava Anna Mariaricordando che anche lei, come Giorgia, era una mamma, era una donna, era una cristiana. Parole che il conduttore di5 non ha molto gradito e ha sottolineato che forse, certi paragoni e certe ...

