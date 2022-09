Tiro a volo, Mondiali 2022: l’Italia è in finale per l’oro nel Mixed Team di trap col duo De Filippis-Grassia (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo le delusioni dei concorsi individuali di trap seniores, l’Italia del Tiro a volo, ai Mondiali 2022 in corso di svolgimento a Osijek, prova a piazzare la zampata nel contest di Mixed Team. Mauro De Filippis e Giulia Grassia hanno infatti conquistato la finalissima per l’oro, in seguito alla sessione di qualifica nella quale hanno sbriciolato 144 dei 150 piattelli a disposizione (+4 di shoot off), nella quale se la vedranno contro la quotatissima Gran Bretagna di Nathan Hales e Lucy Charlotte Hall (anche per i due tiratori d’oltremanica lo score in qualifica è stato di 144/150, a cui aggiungere +2 di shoot off) per l’oro iridato di specialità. I bronzi a disposizione invece se li ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo le delusioni dei concorsi individuali diseniores,del, aiin corso di svolgimento a Osijek, prova a piazzare la zampata nel contest di. Mauro Dee Giuliahanno infatti conquistato la finalissima per, in seguito alla sessione di qualifica nella quale hanno sbriciolato 144 dei 150 piattelli a disposizione (+4 di shoot off), nella quale se la vedranno contro la quotatissima Gran Bretagna di Nathan Hales e Lucy Charlotte Hall (anche per i due tiratori d’oltremanica lo score in qualifica è stato di 144/150, a cui aggiungere +2 di shoot off) periridato di specialità. I bronzi a disposizione invece se li ...

