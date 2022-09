The Batman: Paul Dano svela i primi dettagli sul fumetto sull'Enigmista scritto da lui (Di giovedì 29 settembre 2022) Paul Dano sta per debuttare nel mondo dei fumetti con un albo intitolato L'Enigmista: Anno Uno, dedicato al suo personaggio in The Batman. Il personaggio de L'Enigmista in The Batman si distingue come uno dei villain più oscuri della pellicola. A interpretarlo è il talentuoso Paul Dano che ora vuole approfondire il personaggio in una storia a fumetti intitolata L'Enigmista: Anno Uno (The Riddler: Year One in originle), di cui ha svelato i primi dettagli. In un'intervista con Empire, Paul Dano parla del suo personaggio in The Batman, di come è stato trasposto in questa nuova storia a fumetti scritta collaborando con l'artista Stevan ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022)sta per debuttare nel mondo dei fumetti con un albo intitolato L': Anno Uno, dedicato al suo personaggio in The. Il personaggio de L'in Thesi distingue come uno dei villain più oscuri della pellicola. A interpretarlo è il talentuosoche ora vuole approfondire il personaggio in una storia a fumetti intitolata L': Anno Uno (The Riddler: Year One in originle), di cui hato i. In un'intervista con Empire,parla del suo personaggio in The, di come è stato trasposto in questa nuova storia a fumetti scritta collaborando con l'artista Stevan ...

GianlucaOdinson : The Batman: l'Enigmista ritorna con un fumetto interamente dedicato alla sua storia - - sirkosdress : tgm e the batman best movies of 2022 e non accetto pareri contrari - c4lends : @sayunds io e te come batman e jok3r in the lego movie - PhMyers_ : Avverto il bisogno di riguardare The Batman - zazoomblog : The Batman: lEnigmista ritorna con un fumetto interamente dedicato alla sua storia - #Batman: #lEnigmista #ritorna… -