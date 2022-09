Si sono picchiate”, colpo di scena al GF Vip: vicenda surreale | VIDEO (Di giovedì 29 settembre 2022) Al Gf Vip un concorrente ha confessato di aver visto una vippona picchiarsi con un’altra protagonista del reality. Ecco chi sono le due donne che sono venute alle mani. GF Vip Alfonso Signorini – LettoQuotidiano.itÈ passata solo una settimana all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip e già nella casa più spiata d’Italia si sono cominciati ad avere i primi problemi e delle rivelazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il caso che sta facendo parlare tutti quanti è senza alcun dubbio quello nato tra il rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, dove la donna ha accusato l’uomo di essersi invaghito di lei e essersi rimangiato tutto per difendere la sua immagine. Gf Vip: le due donne che sono arrivate alle mani I due dopo un’accesa discussione hanno fatto pace ma questo non è ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 settembre 2022) Al Gf Vip un concorrente ha confessato di aver visto una vippona picchiarsi con un’altra protagonista del reality. Ecco chile due donne chevenute alle mani. GF Vip Alfonso Signorini – LettoQuotidiano.itÈ passata solo una settimana all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip e già nella casa più spiata d’Italia sicominciati ad avere i primi problemi e delle rivelazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il caso che sta facendo parlare tutti quanti è senza alcun dubbio quello nato tra il rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, dove la donna ha accusato l’uomo di essersi invaghito di lei e essersi rimangiato tutto per difendere la sua immagine. Gf Vip: le due donne chearrivate alle mani I due dopo un’accesa discussione hanno fatto pace ma questo non è ...

