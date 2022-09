Sciopero aerei 1 ottobre 2022: stop ai voli di Ryanair e Vueling, gli orari garantiti (Di giovedì 29 settembre 2022) Sarà un sabato nero per i pendolari, per tutti quelli che hanno già prenotato un volo di andata o di ritorno. Per tutti quei viaggiatori che, invece, dovranno fare i conti con uno Sciopero aereo e con cancellazioni e disagi perché i lavoratori di Ryanair e Vueling hanno deciso, ancora una volta, di incrociare le braccia. E protestare. Quanto durerà lo Sciopero aereo del 1 1 ottobre “Sabato 1 ottobre nel trasporto aereo si fermeranno i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair e Vueling” – hanno spiegato, tramite comunicato stampa, Filt-Cgil e Uiltrasporti. Ryanair si fermerà per ben 24 ore, mentre Vueling incrocerà le braccia dalle 13 alle 17. Le motivazioni “Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022) Sarà un sabato nero per i pendolari, per tutti quelli che hanno già prenotato un volo di andata o di ritorno. Per tutti quei viaggiatori che, invece, dovranno fare i conti con unoaereo e con cancellazioni e disagi perché i lavoratori dihanno deciso, ancora una volta, di incrociare le braccia. E protestare. Quanto durerà loaereo del 1 1“Sabato 1nel trasporto aereo si fermeranno i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie aeree” – hanno spiegato, tramite comunicato stampa, Filt-Cgil e Uiltrasporti.si fermerà per ben 24 ore, mentreincrocerà le braccia dalle 13 alle 17. Le motivazioni “Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 ...

