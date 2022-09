Sanzione per La7, Mentana perde le staffe: “Guardatevi allo specchio”. Con chi ce l'ha (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha all'unanimità dato mandato agli uffici di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti di Rai, Mediaset, La7 e Sky dopo aver esaminato i dati di monitoraggio relativi al periodo dal 18 al 23 settembre. La notizia viene letta da Enrico Mentana durante l'edizione del 29 settembre del Tg di La7, di cui è direttore, e scatena una forte reazione del giornalista, che non accetta il procedimento volto a colpire chi non ha rispettato la par condicio: “Per quanto ci riguarda siamo pronti ad ascoltare le motivazioni di questo singolare annuncio da parte dell'Agcom. Vogliamo ricordare che noi facciamo il nostro lavoro che è il giornalismo, non la farmacia e il bilancio del farmacista. Un bilancio che è male utilizzato da chi è nominato dalle forze politiche e dal Parlamento e dovrebbe guardarsi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha all'unanimità dato mandato agli uffici di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti di Rai, Mediaset, La7 e Sky dopo aver esaminato i dati di monitoraggio relativi al periodo dal 18 al 23 settembre. La notizia viene letta da Enricodurante l'edizione del 29 settembre del Tg di La7, di cui è direttore, e scatena una forte reazione del giornalista, che non accetta il procedimento volto a colpire chi non ha rispettato la par condicio: “Per quanto ci riguarda siamo pronti ad ascoltare le motivazioni di questo singolare annuncio da parte dell'Agcom. Vogliamo ricordare che noi facciamo il nostro lavoro che è il giornalismo, non la farmacia e il bilancio del farmacista. Un bilancio che è male utilizzato da chi è nominato dalle forze politiche e dal Parlamento e dovrebbe guardarsi ...

