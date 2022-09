Roma, la metro C si trasforma in palcoscenico per una festa teatrale col pubblico protagonista (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella metro C di Roma arriva Tempesta d’Amore Underground, uno spettacolo itinerante del dramma di Shakespeare per una festa teatrale e popolare che vedrà il pubblico come protagonista assoluto. LEGGI ANCHE :– Eventi oggi a Roma, gli eventi da non perdere in città Tempesta d’Amore Underground: lo spettacolo itinerante sulla metro C di Roma La storia d’amore tra Miranda e Ferdinando immortalata da Shakespeare nel suo Tempesta d’Amore sbarca nelle viscere della capitale grazie alla sua messa in scena nella metro C tra le fermate della Stazione Giardinetti e della Stazione Torre Maura. I treni della metro in partenza dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del 2 ottobre vedranno l’underground ... Leggi su funweek (Di giovedì 29 settembre 2022) NellaC diarriva Tempesta d’Amore Underground, uno spettacolo itinerante del dramma di Shakespeare per unae popolare che vedrà ilcomeassoluto. LEGGI ANCHE :– Eventi oggi a, gli eventi da non perdere in città Tempesta d’Amore Underground: lo spettacolo itinerante sullaC diLa storia d’amore tra Miranda e Ferdinando immortalata da Shakespeare nel suo Tempesta d’Amore sbarca nelle viscere della capitale grazie alla sua messa in scena nellaC tra le fermate della Stazione Giardinetti e della Stazione Torre Maura. I treni dellain partenza dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del 2 ottobre vedranno l’underground ...

