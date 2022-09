Roma | Hasib Omerovic esce dal coma La famiglia | “I vestiti che ci hanno consegnato non sono i suoi”

(Di giovedì 29 settembre 2022) E’ uscito dal, il disabile rom precipitato dalla finestra del suo appartamento nel corso di una perquisizione da parte delle forze dell’ordine. Il ragazzo, però, è ancora in condizioni gravissime.è uscito dalA dare la notizia è stato il portavoce dell’Associazione 21 luglio, durante una conferenza stampa in corso alla Camera. «È fortemente sedato e mostra deboli e intermittenti segni di interazione», ha detto «secondo i medici non è possibile stabilire quanto e quali interventi dovrà subire. I tempi saranno estremamente lunghe». La paura dei familiari: “Vogliamo verità” Dopo quanto accaduto alaaveva dichiarato di avere paura di restare a vivere nella zona. Avevano ...

...filmato riprende 'due poliziotti che dicono di essere intervenuti il giorno prima in casa di. ... la perquisizione non è stata autorizzata dalla procura di, anche se in caso di sospetto di ...Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa "Verità per!"" che si è tenuta agiovedì 29 settembre 2022 alle 12:00. La conferenza stampa è stata organizzata ...E’ uscito dal coma Hasib Omerovic, il disabile rom precipitato dalla finestra del suo appartamento nel corso di una perquisizione da parte delle forze dell’ordine. Il ragazzo, però, è ancora in condiz ...La madre del cittadino di origine rom caduto dalla finestra di casa durante un controllo di polizia lo scorso 25 giugno: "Abbiamo paura, chiediamo giustizia" ...