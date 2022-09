Raf | una colonna della musica pop italiana

(Di giovedì 29 settembre 2022) Raf è una certezza. Un artista che ha saputo cavalcare senza problemi decenni con le sue canzoni, sapendosi ogni volta rinnovare portando brani validi e di successo. Nato il 29 Settembre 1959, oggi compie sessantatré anni. Il tempo tuttavia sembra essere clemente con lui, che continua a macinare successi senza tempo Raf, dalle origini punk ai grandi successi radiofonici RafMolto più che un cantante pop. Raf comincia la carriera ancora adolescente come voce e basso del gruppo punk Cafè Caracas, con lo pseudonimo di Rip Kirby. Dopo dissapori interni con il chitarrista Ghigo Renzulli il gruppo si scioglie ed il cantante di Margherita di Savoia decide di cominciare una carriera solista. Nel 1983 nasce Self Control, brano cantato in inglese che ottiene successo soprattutto all’estero. La svolta ...

Gabriella Labate a proposito della sua lunga storia d'amore con Raf. Eleonora Vallone: chi è Eleonora Vallone è nata il 1 febbraio 1953 a Roma da Raf Vallone e Elena Varzi. Ha un fratello di nome Saverio Vallone che è un attore. Raf, storia dell'amore ultratrentennale con Gabriella Labate (che all'inizio lo trovava antipatico) Il cantautore - Raffaele Riefoli all'anagrafe - oggi compie 63 anni. È sposato dal 1996 con la showgirl, da cui ha avuto due figli.