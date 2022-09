Non una di meno: migliaia di donne nelle piazze italiane per l’aborto libero e sicuro (Di giovedì 29 settembre 2022) È un tema delicato, quello dell’aborto, che muove le masse e spacca l’Italia e il mondo intero. Da una parte c’è chi inasprisce le regole, chi viola le leggi rendendo sempre più difficili l’interruzione di gravidanza volontaria e chi, ancora, ne crea di nuove per impedire a tutte le donne di essere libere di decidere del proprio corpo. Dall’altra ci sono le donne, quelle che scendono in piazza e tra le strade, quelle che si incontrano e si riuniscono sul web e dal vivo per difendere i loro diritti. E sono tante, anzi tantissime, come dimostra la manifestazione che si è tenuta il 28 settembre tra le piazze di tutta Italia. A organizzare il corteo femminile a sostengo dell’aborto libero e sicuro è stato il movimento Non una di meno, una community che ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 settembre 2022) È un tema delicato, quello del, che muove le masse e spacca l’Italia e il mondo intero. Da una parte c’è chi inasprisce le regole, chi viola le leggi rendendo sempre più difficili l’interruzione di gravidanza volontaria e chi, ancora, ne crea di nuove per impedire a tutte ledi essere libere di decidere del proprio corpo. Dall’altra ci sono le, quelle che scendono in piazza e tra le strade, quelle che si incontrano e si riuniscono sul web e dal vivo per difendere i loro diritti. E sono tante, anzi tantissime, come dimostra la manifestazione che si è tenuta il 28 settembre tra ledi tutta Italia. A organizzare il corteo femminile a sostengo delè stato il movimento Non una di, una community che ...

borghi_claudio : Accendo la televisione e a @Ariachetira sento MARZIO BREDA che dice che il ministero della difesa non può essere af… - sebmes : C’è un abisso tra la dignità con cui @EnricoLetta ha ammesso la sconfitta e l’impudenza di Salvini che fa finta di… - CarloVerdelli : E poi ci sarebbe quel 36% che non ha votato, la maggiore astensione di sempre. Ma chi non vota, non conta! Vero, ma… - Glicine00153383 : RT @Vale22046: Se non è in tuo potere cambiare una situazione che ti crea dolore, potrai sempre escogitare l’attitudine con la quale affron… - elidacomasio : @DomandeLecite @cicciorosina Certo che uno che fa domande lecite e non risponde ad una banalissima è grave, eh? -