MotoGP GP Thailandia 2022, Quartararo: “Pronto a lottare” (Di giovedì 29 settembre 2022) “In Giappone non sono riuscito a superare. Il nostro passo era abbastanza buono, ma siamo rimasti bloccati. In Thailandia possiamo riuscire a portare a casa degli ottimi risultati sull’asciutto o sul bagnato. Sono Pronto a lottare”. Lo ha detto Fabio Quartararo durante la conferenza stampa in vista del Gran Premio di Thailandia di MotoGP. “A Motegi ero un po’ troppo aggressivo, e questo non ha funzionato sul bagnato – ha aggiunto il leader della classifica piloti -. Dobbiamo fare del nostro meglio e cercare di trovare il nostro ritmo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) “In Giappone non sono riuscito a superare. Il nostro passo era abbastanza buono, ma siamo rimasti bloccati. Inpossiamo riuscire a portare a casa degli ottimi risultati sull’asciutto o sul bagnato. Sono”. Lo ha detto Fabiodurante la conferenza stampa in vista del Gran Premio didi. “A Motegi ero un po’ troppo aggressivo, e questo non ha funzionato sul bagnato – ha aggiunto il leader della classifica piloti -. Dobbiamo fare del nostro meglio e cercare di trovare il nostro ritmo”. SportFace.

