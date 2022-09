Le parole diventano video | Facebook si supera con l' intelligenza artificiale generativa

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ledi un testo vengono trasformate in un brevedi alta qualità, con colori, personaggi e paesaggi. Non è uno scherzo, ma il risultato che promette 'Make-A-', un nuovo sistema 'sfornato'...

Agenzia_Ansa : Diventano un caso le dichiarazioni di Berlusconi su Putin a Porta a Porta. Letta: 'Sono parole scandalose e graviss… - VICTOR112151 : RT @Papryka5: E' bello quando di notte le parole diventano silenzio. Quando il silenzio diventa musica. E quando l’immaginazione, diventa u… - vlady_elena : RT @Papryka5: E' bello quando di notte le parole diventano silenzio. Quando il silenzio diventa musica. E quando l’immaginazione, diventa u… - BSJazz : RT @Papryka5: E' bello quando di notte le parole diventano silenzio. Quando il silenzio diventa musica. E quando l’immaginazione, diventa u… - cheminchialeggi : Purtroppo quando si ricoprono ruoli più importanti diventano tutti paraculo e pesano le parole, in pratica se vai a… -

In altre, le caratteristiche geologiche di un luogo costituiscono il substrato per la vita e ... I geoparchilaboratori per lo sviluppo sostenibile - ha continuato Fiore - che ...Senza un lavoro degno e ben remunerato, i giovani nonmai veramente adulti e le ... perché appena incomincia a sentire la pancia, la buttano fuori dal lavoro." Sono queste lecon cui ...Spunta un clamoroso spoiler della nuova stagione di Mare Fuori: la serie tornerà a conquistare il pubblico, ecco cosa ci attende.«L e parole non servono a niente, contano i fatti». Quante volte ce l’hanno detto, quante volte ce lo siamo detto, quante volte lo abbiamo ripetuto. Le parole volano. I fatti ...