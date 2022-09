Infortunio Rrahmani | accadrà oggi con Spalletti | le ultime

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 settembre 2022) A due giorni dal match contro il Torino, Lucianoporta con sé diversi dubbi di formazione. Le numerose assenze a cui dovrà far fronte il tecnico toscano, gli impediscono di schierare il proprio undici ideale. Oltre ad Osimhen e Politano, tra gli indisponibili, potrebbe aggiungersi anche Amir. Il centrale kosovaro, nella giornata di ieri, ha parlato della propria condizione fisica spiegando come non sia al 100% nonostante abbia disputato oltre un’ora della partita tra Kosovo e Cipro. Amir(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Di seguito le sue parole: “Di solito per quest’, c’è bisogno di 10 giorni per guarire e questo era il nono. Non ero in condizioni fisiche buonissime, non ero al 100%, ma tutto sembra andato per il meglio”. È ...