Influenza | ' bon ton' antivirus | da Pregliasco 5 consigli per la stagione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022) Milano, 29 set. (Adnkronos Salute) - Lafredda è dietro l'angolo e con lei il rischio di ritrovarsi a letto con l'. Come si riconosce quella vera da sindromi simili? "La vera, rispetto ad altri casi, si riconosce per febbre con temperatura elevate, a comparsa brusca; sintomi respiratori o bruciore agli occhi e almeno un sintomo extra respiratorio (come dolori muscolari, mal di testa, spossatezza, e così via)". A spiegarlo è il virologo Fabrizio, professore associato del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio, oggi nel capoluogo lombardo in occasione di un incontro promosso da Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione). Dal bon ton ...