“Il telefono dello stesso colore del comodino e la telecamera puntata verso lo specchio: così sono stata spiata negli Usa”: la denuncia di una studentessa italiana virale su TikTok (Di giovedì 29 settembre 2022) Più di 366mila ‘mi piace’, 18.5mila follower e un video che ha raccolto 2.3 milioni di visualizzazioni. Parliamo di Giorgia Minato, la TikToker che ha raccontato di essere stata spiata durante l’anno all’estero. “Ecco come ho scoperto di essere stata registrata durante il mio anno all’estero. I fatti che vi sto per raccontare sono successi 10 mesi fa quindi ho già avuto modo di parlarne e questo video è solamente a scopo informativo”, ha esordito così la ragazza in un video pubblicato lo scorso 6 settembre sulla piattaforma amata dai giovanissimi. Poi ha spiegato tutto nei dettagli: “sono finita in Texas, negli Stati Uniti, nella mia prima famiglia che era composta da: mamma, papà e il fratello più un altro fratello che però non viveva in casa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Più di 366mila ‘mi piace’, 18.5mila follower e un video che ha raccolto 2.3 milioni di visualizzazioni. Parliamo di Giorgia Minato, laer che ha raccontato di esseredurante l’anno all’estero. “Ecco come ho scoperto di essereregistrata durante il mio anno all’estero. I fatti che vi sto per raccontaresuccessi 10 mesi fa quindi ho già avuto modo di parlarne e questo video è solamente a scopo informativo”, ha esorditola ragazza in un video pubblicato lo scorso 6 settembre sulla piattaforma amata dai giovanissimi. Poi ha spiegato tutto nei dettagli: “finita in Texas,Stati Uniti, nella mia prima famiglia che era composta da: mamma, papà e il fratello più un altro fratello che però non viveva in casa. ...

