“Il carrozzone” | un racconto dedicato a Renato Zero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 settembre 2022) Benvenuti nell’universo letterario di StoryLine. In occasione del suo settantaduesimo compleanno abbiamola puntata di oggi a. Per realizzare unoriginale ci siamo ispirati ad una sua famosa canzone intitolata “Il” Le stringeva la mano cercando di farle capire quanto fosse bella la vita mentre tra un ricordo e il presente la morte se la stava per portare via. Eppure Marco Costrali non riusciva a smettere di sorridere alla sua Iris cercando di restare in quel personaggio di Kostral che le piaceva tanto. Cosi era stato chiamato quando era diventato il presentatore di “Ilfavoloso di Iris Moreno” dopo aver deciso di seguire la sua donna in giro per il mondo anni prima. Erano stati tempi felici in cui non aveva mai pensato alla vita ...