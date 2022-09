Galaxy S23 Ultra, spuntano le prime immagini: potrebbe essere molto simile all’S22 Ultra (Di giovedì 29 settembre 2022) Due famosi leaker hanno pubblicato dei render di S23 Ultra. Minime le differenze rispetto al predecessore, cambiano solo i bordi - ora meno stondati - ed alcuni aspetti legati alle fotocamere. Samsung non dovrebbe abbandonare la SIM fisica, nemmeno negli USA.... Leggi su dday (Di giovedì 29 settembre 2022) Due famosi leaker hanno pubblicato dei render di S23. Minime le differenze rispetto al predecessore, cambiano solo i bordi - ora meno stondati - ed alcuni aspetti legati alle fotocamere. Samsung non dovrebbe abbandonare la SIM fisica, nemmeno negli USA....

