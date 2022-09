Federica Pellegrini riceve la laurea honoris causa con una tesi dedicata alle donne (Di giovedì 29 settembre 2022) Il periodo d’oro che Federica Pellegrini sta vivendo, dopo il matrimonio da favola con Matteo Giunta, prosegue con un altro importantissimo traguardo raggiunto. La campionessa di nuoto ha infatti ricevuto la laurea honoris causa questa mattina, presso l’Università San Raffaele Roma, con una tesi dedicata a un argomento troppo spesso definito tabù e da lei finalmente sdoganato: il ciclo mestruale nel mondo agonistico. “Sono veramente felice” le sue prime dichiarazioni. Federica Pellegrini riceve la laurea honoris causa Federica Pellegrini si sta prendendo la scena in queste ultime settimane, diventando assoluta protagonista sui media e ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 settembre 2022) Il periodo d’oro chesta vivendo, dopo il matrimonio da favola con Matteo Giunta, prosegue con un altro importantissimo traguardo raggiunto. La campionessa di nuoto ha infatti ricevuto laquesta mattina, presso l’Università San Raffaele Roma, con unaa un argomento troppo spesso definito tabù e da lei finalmente sdoganato: il ciclo mestruale nel mondo agonistico. “Sono veramente felice” le sue prime dichiarazioni.lasi sta prendendo la scena in queste ultime settimane, diventando assoluta protagonista sui media e ...

