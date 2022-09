F1 GP Singapore 2022, Verstappen: “Per vincere qui il titolo mi servirà molta fortuna” (Di giovedì 29 settembre 2022) “So che posso vincere il Mondiale qui ma dovrei essere molto fortunato. E dobbiamo considerare anche che in qualifica non siamo i migliori. Non penso al campionato, voglio solo vivere un weekend positivo. Penso gara per gara, senza fretta”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, nel media day del weekend di F1 a Singapore, alla vigilia della tre giorni che potrebbe regalargli il titolo Mondiale: “Non veniamo a Singapore da un po’ di tempo, quindi sarà interessante vedere come si è evoluto il tracciato. È sicuramente una delle gare più belle dell’anno. Sarà molto importante la qualifica e proprio per questo dovremo dedicarci del tempo durante le libere. In gara, invece, dovremo essere pronti a tutto, perché solitamente ci sono molte safety car”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) “So che possoil Mondiale qui ma dovrei essere moltoto. E dobbiamo considerare anche che in qualifica non siamo i migliori. Non penso al campionato, voglio solo vivere un weekend positivo. Penso gara per gara, senza fretta”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max, nel media day del weekend di F1 a, alla vigilia della tre giorni che potrebbe regalargli ilMondiale: “Non veniamo ada un po’ di tempo, quindi sarà interessante vedere come si è evoluto il tracciato. È sicuramente una delle gare più belle dell’anno. Sarà molto importante la qualifica e proprio per questo dovremo dedicarci del tempo durante le libere. In gara, invece, dovremo essere pronti a tutto, perché solitamente ci sono molte safety car”. SportFace.

