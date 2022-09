Energia, Meloni: subito risposta Ue, partiti siano compatti. Salvini non rinuncia al Viminale. (Di giovedì 29 settembre 2022) Fervono le trattative per la formazione del nuovo governo. Dopo l’incontro del 28 settembre fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono emerse indiscrezioni su presunte tensioni riguardanti il ministero dell’Interno. Ma Fdi fa sapere: «Né nomi, né veti». E la Lega smentisce tutto: «Con Meloni sereno colloquio sui problemi del Paese» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 29 settembre 2022) Fervono le trattative per la formazione del nuovo governo. Dopo l’incontro del 28 settembre fra Giorgiae Matteosono emerse indiscrezioni su presunte tensioni riguardanti il ministero dell’Interno. Ma Fdi fa sapere: «Né nomi, né veti». E la Lega smentisce tutto: «Consereno colloquio sui problemi del Paese»

