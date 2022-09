Elezioni, errore in Lombardia: Bossi eletto nel plurinominale (Di giovedì 29 settembre 2022) Umberto Bossi, dopo un riconteggio, si troverà nuovamente in Parlamento. In un primo momento, le Elezioni lo avevano escluso Un giallo che cade sulle Elezioni. La notizia della possibile esclusione di Umberto Bossi dal Parlamento dopo il voto elettorale era piombata come una scure sulla Lega, che aveva già cominciato le lamentele. Il Viminale, però, ieri, ha aggiornato i risultati. Il senatore e fondatore del partito, come si legge sul sito Eligendo, risulta eletto alla Camera nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). Tra i primi a commentare c’è stato il leader e segretario del Carroccio Matteo Salvini. “Il Viminale riconta le schede e corregge degli errori. Quante parole al vento.” ha dichiarato il leader della Lega. Ma non solo ... Leggi su zon (Di giovedì 29 settembre 2022) Umberto, dopo un riconteggio, si troverà nuovamente in Parlamento. In un primo momento, lelo avevano escluso Un giallo che cade sulle. La notizia della possibile esclusione di Umbertodal Parlamento dopo il votorale era piombata come una scure sulla Lega, che aveva già cominciato le lamentele. Il Viminale, però, ieri, ha aggiornato i risultati. Il senatore e fondatore del partito, come si legge sul sito Eligendo, risultaalla Camera nel collegiodi2 (Varese). Tra i primi a commentare c’è stato il leader e segretario del Carroccio Matteo Salvini. “Il Viminale riconta le schede e corregge degli errori. Quante parole al vento.” ha dichiarato il leader della Lega. Ma non solo ...

