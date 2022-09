Draghi e Meloni contro scudo Germania su energia | intervenga l’Europa

(Di giovedì 29 settembre 2022) Lo "" dellail carofa arrabbiare il presidente del Consiglio Mario, che interviene per sollecitare un intervento europeo. Un appello che trova pieno sostegno anche da Giorgia. Berlino oggi ha annunciato un pacchetto di aiuti da 200 miliardi per contrastare l'aumento del prezzo del gas e più in generale l'inflazione, giunta a livelli record a settembre (+10,9%, il massimo da 70 anni). Si tratterà, ha spiegato il cancelliere Olaf Scholz, di un "enormeprotettivo" per imprese e famiglie, che riguarderà anche un tetto al prezzo del gas. "I prezzi devono scendere - ha detto Scholz -. Questa è la nostra ferma convinzione e il governo farà tutto il possibile per garantire che ciò accada". Decisione legittima, quella di ...

CarloCalenda : Dopo una perfetta campagna vaccinale, dati economici top, il raggiungimento di tutto gli obiettivi del PNRR (66 mld… - FerdiGiugliano : Palazzo Chigi smentisce la tesi e il contenuto dell’articolo “Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l’Ue -… - NicolaPorro : ?? La lite Salvini-Meloni nuovo ritornello dei giornali, la balla del tesoretto lasciato da Draghi e le possibili mo… - Michy75Bar : RT @Ste_Mazzu: I giornalastri dell'alta borghesia marcia tripudiano perché sanno che per i ceti abbienti con Meloni sarà come con Draghi o… - Mariari30057064 : RT @Tommasocerno: #BlackOut - Putin, la bomba, il gas e il crollo della sterlina. #LaStranaCoppia - il premier uscente (Mario Draghi), la… -

Si sfila dal governo che sta per essere formato l'attuale ministro leghista del governo. "... E lo fa anche oggi, nonostante le voci di uno scontro con Giorgia(prontamente smentite dalla ...Quest'estate, il premier Mario, per esempio, liquidò le problematiche in questione con la ... q uella che dovrà vigilare sul diritto all'aborto in Italia, dopo l'ascesa di Giorgia- si è ...Del Pd poco c’è da dire se non che inizierà una lunga fase di riflessione sul “chi siamo”, “dove andiamo”, che rimarrà senza risposta e si concluderà con il congresso, vecchia soluzione dopo ogni scon ...(askanews) - Lo "scudo" della Germania contro il caro energia fa arrabbiare il presidente del Consiglio Mario Draghi, che interviene per sollecitare un intervento europeo. Un appello che trova pieno ...