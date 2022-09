Donne in piazza: in Iran scoppia la rivoluzione del velo (Di giovedì 29 settembre 2022) Farzad risponde immediatamente, la sua voce esprime la calma dei saggi. Si accende una sigaretta e rilascia subito la sua confessione: «Sarà dura per me ammettere quel che sto per dire, ma sono vecchio e stanco, è ora di assumerci le nostre responsabilità: è colpa nostra, ci siamo fatti fregare». È solo, a Mashhad, città di oltre tre milioni di persone nel nord est di un Iran sottosopra, squadernato da proteste che puntano alla rivoluzione: il simbolo di quelle piazze stracolme di grida di libertà è il coraggio delle Donne che declamano il nome di Mahsa Amini esibendo la sua fotografia come un’icona, per dimostrare al mondo ciò per cui si stanno battendo, ma accanto allo schieramento femminile c’è un popolo intero che adesso vuole un riscatto atteso da decenni. La loro penitenza è andata ben oltre i sacrifici e i diritti negati e sono ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) Farzad risponde immediatamente, la sua voce esprime la calma dei saggi. Si accende una sigaretta e rilascia subito la sua confessione: «Sarà dura per me ammettere quel che sto per dire, ma sono vecchio e stanco, è ora di assumerci le nostre responsabilità: è colpa nostra, ci siamo fatti fregare». È solo, a Mashhad, città di oltre tre milioni di persone nel nord est di unsottosopra, squadernato da proteste che puntano alla: il simbolo di quelle piazze stracolme di grida di libertà è il coraggio delleche declamano il nome di Mahsa Amini esibendo la sua fotografia come un’icona, per dimostrare al mondo ciò per cui si stanno battendo, ma accanto allo schieramento femminile c’è un popolo intero che adesso vuole un riscatto atteso da decenni. La loro penitenza è andata ben oltre i sacrifici e i diritti negati e sono ...

lauraboldrini : In piazza a difesa della #legge194 e del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. Meloni dice di voler… - c_appendino : Rispondiamo all'invito delle associazioni che scendono in piazza a #Torino per l'accesso all'aborto sicuro. Innanzi… - repubblica : Giornata mondiale per l'aborto libero e sicuro, oggi le donne scendono in piazza contro la Destra [di Maria Novella… - Flowepower21 : RT @tinapica88: Mentre le donne iraniane scendono in piazza a protestare rischiando la vita, l'amica mia furba non va a votare perché piove… - DeboraBarisone : RT @CaressaGiovanni: Giornata mondiale per #aborto libero e sicuro, oggi le donne scendono in piazza contro la destra. #CaGi -