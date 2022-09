Covid, stop all’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto dall’1 ottobre. Resta invece negli ospedali e nelle Rsa: la decisione del ministero (Di giovedì 29 settembre 2022) stop all’obbligo sui mezzi di trasporto, mentre bisognerà ancora indossarla in ospedali, strutture socio-sanitarie e Rsa. È questa la decisione del governo in vista della scadenza – prevista il 30 settembre – sulla necessità di usare la mascherina. Fine della protezione delle vie aeree su bus, metropolitana, aerei e treni, quindi, mentre è scattata la proroga di un mese per tutti – lavoratori, utenti e visitatori – nelle strutture sanitarie comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. La decisione arriva in extremis, mentre l’esecutivo si avvia a passare la mano a quello che andrà a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022)suidi, mentre bisognerà ancora indossarla in, strutture socio-sanitarie e Rsa. È questa ladel governo in vista della scadenza – prevista il 30 settembre – sulla necessità di usare la. Fine della protezione delle vie aeree su bus, metropolitana, aerei e treni, quindi, mentre è scattata la proroga di un mese per tutti – lavoratori, utenti e visitatori –strutture sanitarie comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Laarriva in extremis, mentre l’esecutivo si avvia a passare la mano a quello che andrà a ...

Agenzia_Ansa : Tumore al seno, in 6 mesi di stop per il Covid sono state eseguite 1 milione di mammografie in meno rispetto all'an… - Faillaluca : Mascherine sui mezzi pubblici, stop all’obbligo dal 1 ottobre: ecco dove serviranno ancora- - mummy53690440 : COVID, STOP ALLE MASCHERINE SUI MEZZI: ANCORA UN MESE IN OSPEDALI E RSA - essedi_76 : RT @fattoquotidiano: Covid, stop all’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto dall’1 ottobre. Resta invece negli ospedali e nelle Rsa:… - fattoquotidiano : Covid, stop all’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto dall’1 ottobre. Resta invece negli ospedali e nelle Rs… -