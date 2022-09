Congresso Pd | Bonaccini | “Parteciperò ma certamente farò il presidente della Regione”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA – “ilEmilia-Romagna. È una fase molto delicata per famiglie e imprese e servono risposte rapide e concrete. Per questo auspico che il nuovo governo si formi presto. Poi naturalmentealdel Pd, perché serve una discussione molto schietta, alla quale mi dedicherò con impegno e determinazione. Il Pd ha bisogno di un forte contributo da parte di tutti”. Lo dice, in un’intervista al CorriereSera, StefanoEmilia-Romagna. L'articolo L'Opinionista.