Calcio femminile, i complimenti della Juve alla Roma per la qualificazione (Di giovedì 29 settembre 2022) Juventus e Roma si qualificano entrambe alla fase a gironi della Champions League femminile: i complimenti alle bianconere alle giallorosse Con la qualificazione di Juve e Roma, per la prima volta nella storia del Calcio femminile italiano, due squadre rappresenteranno l'Italia nella fase a gironi della Women's Champions League. Un traguardo importante e per cui le bianconere hanno fatto i complimenti alle avversarie capitoline su twitter. History made!! For the first time-ever, two Italian teams will play in the #UWCL Group Stage ???Congrats Roma! ?

